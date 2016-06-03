Санкт-Петербург, 3 июня, 2016, 21:29 — ИА Регнум. Власти Ленинградской области не будут ждать, когда Росимущество разработает необходимые документы, и инициируют областной закон, позволяющий приватизировать памятники регионального и местного значения на территории 47-го региона. О соответствующем решении сегодня, 3 июня, заявил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко, передает корреспондент ИА REGNUM.

Памятник на продажу. Ключи для нового собственника

По словам главы региона, в 2015 году была проведена инвентаризация заброшенных памятников на территории Ленинградской области. Их оказалось более 300: есть усадьбы со статусом памятников федерального значения, есть — регионального значения, но больше всего памятников местного значения. «Это исторические усадьбы, в них жили известные люди, но от них практически ничего не осталось — как правило, фундамент и парковая зона», — сказал Александр Дрозденко.

Губернатор подчеркнул, что на сегодняшний день ни областной, ни федеральный бюджет не готовы выделять средства на их реставрацию. Поэтому и появилась идея пойти по европейскому пути, где требующие серьезных капиталовложений памятники архитектуры передают частному собственнику за символическую плату. «При этом собственник, восстанавливая исторический облик замка, дворца или усадьбы, помимо охранных обязательств обязан взять на себя возможность доступа либо к внешнему осмотру, либо частичному внутреннему осмотру восстановленного памятника архитектуры», — пояснил Дрозденко.

Губернатор подчеркнул также, что федеральное законодательство допускает приватизацию памятников регионального и федерального значения, но «необходимо, чтобы Росимущество разработало порядок приватизации таких памятников, порядок обременения и порядок проведения торгов».

В связи с тем, что пока такого документа на федеральном уровне нет, в Ленобласти решили разработать свой областной закон, который позволит принять программу приватизации памятников регионального и местного значения. «Не будем пока трогать памятники федерального значения. А там, где наша компетенция или собственность муниципальная, мы начнем программу приватизации», — заявил Александр Дрозденко.

Глава региона выразил уверенность, что в первую очередь такие дворцы и усадьбы будут приватизировать крупные компании и бизнесмены. «Я считаю, что лучше восстановить историческую усадьбу, которая имеет 300-летнюю историю, чем построить дом в Юкках, во Всеволожске или на Рублевке. И я сегодня же предлагаю крупным бизнесменам, которые работают в Ленинградской области, начать воссоздавать на месте исторического памятника свое родовое гнездо», — сообщил Дрозденко.

Опасения насчет того, что частные собственники не будут соблюдать охранные обязательства, губернатор постарался развеять. По его словам, будет предусмотрена «тройная страховка».

«Сам фундамент, разрушенное здание или его каркас, как только мы его продадим, становится частной собственностью, и воздействовать на частного собственника нам будет трудно. Но само здание — ничто без земли. Мы хотим привязать охранные обязательства, подписание соглашений, к выделению земельных участков», — пояснил Александр Дрозденко.

Так, на первом этапе в собственность будут выделять земельный участок только под самой усадьбой, другие участки (приусадебный участок, парковую зону или любую дополнительную зону) будут выделять в зависимости от выполнения обязательств. При этом часть земли все равно будет предоставляться в пользование на условиях аренды.

«Например, построил усадьбу, усадьба получила землю в собственность. Подписал обязательства по доступу туристов — получил в собственность еще полгектара земли вокруг усадьбы. Выполняешь охранные обязательства — получай на льготных условиях еще и приусадебный парк (а у нас некоторые парки достигают 50 гектаров) и используй его под свои цели. Нарушаешь условия охранных обязательств — расторгаем договор аренды», — объяснил схему воздействия на частных покупателей губернатор.

Больше всего усадеб, которые могут представлять интерес для потенциальных инвесторов, по словам главы региона, расположены в Лужском, Волосовском и Гатчинском районах Ленобласти.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, несколько дней назад на заседании, посвященном 250-летию Гатчинского дворца, инициатива Александра Дрозденко нашла поддержку министра культуры Владимира Мединского и спикера Госдумы Сергея Нарышкина. Глава Минкультуры предложил разработать федеральную программу приватизации памятников и выразил надежду, что новое руководство Росимущества будет активнее продвигать эту идею.