Уфа, 3 июня, 2016, 21:21 — ИА Регнум. В Башкирии освобождён от должности председателя Государственного комитета по торговле и защите прав потребителей Рустам Камалетдинов. Соответствующий указ подписал глава региона Рустэм Хамитов, передаёт корреспондентИА REGNUM.

Цитата из к/ф «Иван Васильевич меняет профессию». реж Леонид Гайдай. 1973. СССР «За чей счёт этот банкет? Кто оплачивать будет?» — «Во всяком случае, не мы»

О новом месте работы Камалетдинова не сообщается. Как пишут СМИ, сам он ожидает нового назначения на госслужбу в Москве.

Вместе с тем стоит отметить, что Госкомитет оскандалился в связи с ожидаемым 4 июня визитом патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Как ранее сообщало ИА REGNUM, Госкомитет по торговле и защите прав потребителей Башкирии заказал 5 июня приём от имени главы республики Рустэма Хамитова в честь приезда в Уфу патриарха. На приём, площадкой которого выбран колонный зал министерства сельского хозяйства республики, планируется пригласить 60 гостей и потратить на него из бюджета республики до 264 тыс. рублей, или по 4 тыс. 400 рублей на каждого гостя. Финансирует проведение приема республиканский бюджет. Для примера: сопоставимые траты — по 4 тыс. рублей на человека — ранее Госкомторг заложил для 300 участников приема главы Башкирии в честь Дня Победы.

Часть блюд, заказанных госкомитетом, для патриарха Кирилла и его монашествующих спутников явно не предназначалась, так как православные монахи, как правило, воздерживаются от употребления мяса, между тем как заказчик пожелал видеть в меню мясное ассорти из вяленой гусиной грудки с манго, бастурму, казылык, колбасу из конины, а также жюльен с говяжьим языком в тарталетках и говяжье филе. Именно эта новость вызвала наибольшее кипение страстей в социальных сетях, а известный своей однобокой позицией центр «Сова» отнёс банкет на 60 человек к разделу «Покровительство властей».

«Банкет заказал Госкомитет, а все негативные высказывания обрушились на РПЦ, — отметил один из пользователей. — Радетели сохранения средств налогоплательщиков интересуются только одним этим банкетом и их вовсе не интересует, на что за полгода на угощения на приёмах уходит 3 млн рублей, и большинство контрактов выигрывает одно и то же предприятие».



