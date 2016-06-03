Йошкар-Ола, 3 июня, 2016, 21:20 — ИА Регнум. Министр промышленности, транспорта и дорожного хозяйства Марий Эл Вячеслав Пашин оштрафован на 20 тыс. рублей по итогам рассмотрения административного дела по ст.15.15.10 КоАП РФ («Принятие бюджетных обязательств в размерах, превышающих утвержденные бюджетные ассигнования и (или) лимиты бюджетных обязательств»). Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Приволжской транспортной прокуратуры.

rusline.aero Самолеты авиакомпании «Руслайн»

Установлено, что министерство заключило договоры субсидирования воздушных перевозок пассажиров с авиакомпанией. При этом суммы обещанных субсидий значительно превысили «лимиты бюджетных обязательств, доведенных до ведомства в 2014 и 2015 годах». В результате Минтранс не исполнил часть взятых на себя финансовых обязательств, а перевозчик обратился в суд за взысканием недополученных компенсаций. Исполнение вынесенных судебных решений повлекло дополнительные затраты из регионального бюджета.

Также в целях устранения нарушения бюджетного законодательства главе Марий Эл Леониду Маркелову внесено представление.

Напомним, авиакомпания «Руслайн» подала иск о взыскании задолженности за субсидируемые авиаперевозки в отношении Марий Эл весной текущего года. Согласно документам арбитражного суда, основной долг республики составляет 8,976 млн рублей и около 350 тыс. рублей — проценты за пользование денежными средствами. Однако, по подсчетам Минтранса, сумма задолженности более чем в два раза меньше — 4,257 млн рублей. Следующее заседание по данному делу назначено на 29 июня текущего года.

Авиакомпания «Руслайн» осуществляла регулярные рейсы между Москвой и Йошкар-Олой со 2 августа 2015 года на бразильском турбовинтовом воздушном судне Embraer-120 RT. Рейсы производились с частотой 6 раз в неделю.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, с января 2016 года авиасообщение между Йошкар-Олой и Москвой приостановлено. Тогда Пашин говорил, что перевозки возобновятся, не называя причину их прекращения. «Мы не поругались (с «Руслайн») и не отказываемся от услуг этой авиакомпании», — только сказал глава Минтранса.

Позднее заместитель генерального директора авиакомпании по стратегическому развитию Тимофей Федоров заявил, что «Руслайн» планирует обратиться в суд. По его словам, долг погашен только частично.

«Мы не частная благотворительная организация. Долг — это приличная сумма, достаточно значимая для нас как для регионального перевозчика», — подчеркнул Федоров, отметив, что даже рубль долга необходимо погашать. В начале мая директор аэропорта Йошкар-Олы Юрий Кузнецов сообщил о возможном возобновлении рейсов в Москву с участием компании UVT Aero, допуская что авиасообщение возобновиться в июне.

Однако до настоящего времени, по данным расписания аэропорта столицы Марий Эл, «начало возобновления рейса пока не определено».