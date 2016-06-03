Москва, 3 июня, 2016, 21:19 — ИА Регнум. Доллар США немного подешевел на фоне негативной статистики по рынку труда США. Об этом свидетельствуют данные торгов на Московской межбанковской валютной бирже (ММВБ) сегодня, 3 июня.

Советский плакат «В странах капитализма — бесправие труда!» 1948

Сегодня американскую валюту сильно лихорадило. На пике стоимость доллара США поднималась до 67,13 рублей. В какой-то момент доллар США резко упал до 65,79 рубля.

К вечеру за американскую валюту давали около 66 рублей.

Евро при этом стоит 74,81 рубля.

Сегодня опубликована статистика по рынку труда в США. В мае этого года число рабочих мест возросло на 38 тысяч, тогда как ожидалось, что их станет больше 123 тысяч.