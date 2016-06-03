Исламабад, 3 июня, 2016, 21:10 — ИА Регнум. Министерство финансов Пакистана на 11% увеличит расходы на оборону в 2017 году, передает Associated Press.

buzz.net.pk ВС Пакистана

В своем выступлении перед парламентариями министр финансов Исхак Дар представил бюджет на 2016−2017 гг. Он приветствует успех пакистанской армии в ликвидации убежищ в районах, где в последнее время закрепились боевики «Талибан». Несмотря на это, по его словам, стране все еще угрожает терроризм.

Экономика Пакистана сильно страдает из-за падения уровня прямых иностранных инвестиций. Финансисты не рискуют вкладывать деньги в страну, где сильны позиции талибов. Хотя в Пакистане высокий уровень бедности, риски его безопасности вынуждают Исламабад наращивать обороноспособность.