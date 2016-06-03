Вологда, 3 июня, 2016, 20:58 — ИА Регнум. В Шекснинском районе Вологодской области арестовано имущество агропромышленного комплекса «Вологодчина». Крупное предприятие по производству медицинской ваты и льняного адсорбирующего наполнителя задолжало региональному отделению пенсионного фонда РФ более 87 миллионов рублей. При этом в компании не спешат погашать накопившуюся задолженность, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональной службе судебных приставов.

sdelanounas.ru АПК «Вологодчина»

«Сотрудники отдела судебных приставов по Шекснинскому району произвели арест изготовленной продукции, хранящейся на складе предприятия. В акт описи и ареста вошли более 40 тысяч пакетов льняного наполнителя в гранулах на сумму свыше 2,6 миллионов рублей, а также около 550 упаковок медицинской ваты изо льна, на сумму более 9,3 миллиона рублей. Руководство предприятия пообещало, что погасит долг, но к настоящему моменту этого не произошло», — рассказала корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель УФССП по региону Светлана Лытаева.

Лытаева также отметила, что у предприятия осталось порядка трех недель, чтобы оплатить долги, или арестованную вату и наполнитель выставят на продажу.

Добавим, что крупный инвестпроект по глубокой переработке льносырья в Шекснинском районе АПК «Вологодчина» реализует с 2010 года. Тогда агропромышленный комплекс приобрел активы обанкротившегося местного льнозавода и начал его модернизацию. Общая стоимость инвестпроекта превысила 780 миллионов рублей. В 2013 году здесь открылся комплекс безотходной переработки льна, мощности которого позволяли производить до 600 тонн длинного льноволокна, 1000 тонн короткого волокна, до 4900 тонн пеллет и 1600 тонн медицинской льняной ваты в год. Параллельно начались поставки в Европу. Однако на настоящий момент

По официальным данным ФГБУ «Агентство «Лен», в настоящий момент рентабельность производства льна без субсидий в среднем колеблется от плюс 5% до минус 10%. Соблюдение всех технологий выращивания и переработки с учетом господдержки, различных субсидий, может увеличить этот показатель до 16−18%. Это позволит отрасли выживать, но, по мнению экспертов, на серьезное развитие такого дохода уже не хватает.