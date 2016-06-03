Вологда, 3 июня, 2016, 20:54 — ИА Регнум. К концу первого квартала в региональной службе занятости области были зарегистрированы 10,8 тысячи человек. Это 527 человек (5%) больше, чем в начале года. Общее количество работников в области (включая организации малого предпринимательства) составило 377 тысяч человек (на 2,7% меньше, чем годом ранее), при этом с начала года признаны безработными 7525 человек. Из них 3 тысячи уволились по собственному желанию, а 950 — в связи с ликвидацией либо сокращением численности или штата работников, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном департаменте труда.

Иван Шилов ИА REGNUM Поиск работы

«Уровень зарегистрированной безработицы составил 1,7 процента. На конец марта 2016 года нагрузка не занятого трудовой деятельностью населения, зарегистрированного в государственных учреждениях службы занятости населения, на 100 заявленных вакансий составила 131 человек. Увеличилась и потребность в работниках, заявленная работодателями в органы службы занятости, — 10 949 единиц, что на 2859 единиц больше, чем на начало года», — сообщила корреспонденту ИА REGNUM представитель департамента труда и занятости Оксана Швецова.

Параллельно в Вологдастате отмечают тенденции к сокращению штата некоторых организаций.

«Заметное уменьшение численности (на 10% и более) наблюдалось на предприятиях по производству электрооборудования, электронного и оптического оборудования, транспортных средств и оборудования, прочих неметаллических минеральных продуктов, в металлургическом производстве и производстве готовых металлических изделий. Сокращение работников на этих предприятиях происходит из-за общего спада в экономике, реорганизации предприятий или их закрытия», — рассказали корреспонденту ИА REGNUM в Вологдастате.

В тоже время на более чем на 20% выросло количество работников рыболовства и рыбоводства. Рост числа сотрудников отмечается на предприятиях по деревообработке, по производству машин, в организациях оптовой и розничной торговли, а также занимающихся операциями с недвижимым имуществом, арендой, в гостиницах и ресторанах.

Добавим, что с начала года за поиском подходящей работы в службу занятости населения области обратились 11 887 человек. Из них были трудоустроены 6550 вологжан.