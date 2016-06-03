Нью-Йорк, США, 3 июня, 2016, 20:50 — ИА Регнум. Постоянный представитель Франции в ООН Франсуа Делатр отметил, что некоторые из конвоев в осажденные города Сирии — «в лучшем случае капля в море», передает ABC News. Париж требует немедленно подготовить доставку гуманитарной помощи по воздуху в районы, которые особенно нуждаются в этом.

Дети войны

Французский дипломат выступил перед журналистами на брифинге в завершение заседания СБ ООН по Сирии. Ранее, 2 июня правительство сирийского президента Башара Асада одобрило оказание помощи в июне 36 «неспокойным районам» и частичные поставки в 8 других областей.

Британский постпред Мэтью Рикрофт «приветствует» гуманитарную помощь в Сирию, но полагает, что она доставлена «слишком поздно», и ее «слишком мало».