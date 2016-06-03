Минск, 3 июня, 2016, 20:48 — ИА Регнум. «Производить продукцию мы научились. Но вопросы связаны с тем, что зачастую затраты пока превосходят результаты, которые мы имеем от продаж. Наша задача заключается в том, чтобы поднять экономику агропромышленного комплекса, и это будет одна из ключевых задач на 2016−2020 годы», — заявил 3 июня председатель Совмина Белоруссии Андрей Кобяков во время поездки в Минскую область, сообщает пресс-служба правительства постсоветской республики.

пресс-служба Совета министров Белоруссии

«В следующей пятилетке объемы финансирования будут ограничены, как, собственно говоря, в других государствах. Вопрос в том, как правильно использовать финансовые ресурсы, куда их направить. Мы должны направлять деньги прежде всего в точки роста. Одной из точек роста на сегодняшний день является генетика», — сообщил председатель правительства.

В деревне Рассошное Смолевичского района Кобяков ознакомился с используемыми на свинокомплексе интенсивными ресурсосберегающими технологиями, а на молочно-товарной ферме ему доложили об эффективности внедрения передовых современных технологий, разработанных РУП «Научно-практический центр НАН Белоруссии по животноводству», включая доение коров с применением доильной установки «Карусель».

В агрогородке Будагово Смолевичского района Кобяков посетил свиноводческую ферму-школу. Он также ознакомился с работой селекционно-племенной молочной фермы на 350 коров и заслушал доклад о работе по обеспечению племенных предприятий республики отечественной племенной продукцией с высоким генетическим потенциалом. Кроме того, Кобяков побывал на экспериментальной козоводческой ферме — там ему доложили о реализации программ Союзного государства «БелРосТрансген» и «БелРосТрансген-2».

«Самое главное — перспектива развития агропромышленного комплекса, повышение эффективности производства. Сегодня рассматривали два основных направления — генетика и корма. Это то, что лежит в основе нашей эффективности: как с наименьшими затратами и большим эффектом получить больший объем продукции», — поведал председатель Совмина Белоруссии.

Как сообщало ИА REGNUM, Белоруссия третий год переживает тяжёлый социально-экономический кризис. Александр Лукашенко неоднократно обещал сократить перераспределение денег налогоплательщиков в убыточные госпредприятия, в том числе сельскохозяйственные. Данный вопрос обсуждался 17 мая на совещании по проекту указа «О мерах по обеспечению сбалансированности бюджета», предусматривающий снижение объёма «господдержки» предприятий. Накануне, 12 мая глава Минфина Белоруссии Владимир Амарин подтвердил запланированное сокращение расходной части республиканского бюджета на 7−8%.

Напомним, 1 июня на пресс-конференции в Минске замминистра сельского хозяйства и продовольствия постсоветской республики Леонид Маринич сообщил о препятствиях, которые Евросоюз чинит на пути белорусского экспорта. Чиновник сообщил также о провале планов диверсификации экспорта сельхозпродукции и продовольствия, 94% которого приходится на российский рынок.