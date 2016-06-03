Вашингтон, 3 июня, 2016, 20:47 — ИА Регнум. Впервые за последние 13 лет палубная авиация ВМС США совершила боевые вылеты. Об этом сегодня, 3 июня, сообщает Reuters, со ссылкой на источник в американском военном ведомстве.

Авианосец «Гарри Трумэн» ВМС США

Сообщается, что боевые самолеты палубной авиации ВМС США взлетели с авианосца «Гарри Трумэн», который находится в Средиземном море. Самолеты взяли курс на Ближний Восток и нанесли серию авиаударов по позициям террористической группировки «Исламское государство» (террористическая организация, запрещенная в России).

В какой именно стране находились пораженные цели, не уточняется.

Последний раз авианосцы и их палубная авиация использовались в 2003 году, когда США начали вторжение в Ирак. Источник в Пентагоне подчеркнул, что эти авиаудары продемонстрировали, что авианосец способен осуществлять военные миссии даже при передвижении из одного района базирования в другой.

Напомним, США начали антитеррористическую операцию против ИГ (террористическая организация, запрещенная в России) почти два года назад. Никаких реальных боевых действий США и их сателлиты против террористов не вели. Только вмешательство России в сентябре 2015 года смогло остановить продвижение террористов. После этого США стали предпринимать более активные боевые действия.