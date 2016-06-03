Донецк, 3 июня, 2016, 20:46 — ИА Регнум. ВСУ понесут большие потери в случае дальнейших попыток прорыва обороны ВС ДНР в районе Авдеевки и захвата Ясиноватского транспортного узла. Об этом 3 июня на брифинге в Донецке заявил командующий оперативным командованием ВС ДНР Денис Синенков, передает корреспондент ИА REGNUM.

U.S. Army Europe Images ВСУ

«29 мая в 15:00 противник предпринял очередную попытку прорыва нашей обороны в районе Авдеевки и захвата Ясиноватского транспортного узла. Подразделения ВСУ при поддержке боевиков «Правого сектора» атаковали наши позиции. В ходе боестолкновения погибли трое бойцов ВС ДНР. Мы были вынуждены открыть ответный огонь и отразить атаку. Противник отошел на ранее занимаемые позиции, потеряв 14 человек убитыми и более 30 ранеными. В этой связи, мы призываем украинское руководство отказаться от провокаций и попыток обострить ситуацию в так называемой «серой зоне» в районе Авдеевки. В случае продолжения агрессивных действий мы будем адекватно реагировать на них и не отступим ни на шаг», — сказал Синенков.

Он сообщил, что представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировали отсутствие вооружения в местах отвода военной техники на территории подконтрольной ВСУ.

«В местах отвода тяжелого вооружения, запрещенного Минскими соглашениями, отсутствует: 152 мм буксируемых гаубиц «Мста-Б» — две единицы; 152 мм буксируемых гаубиц «Д-20» — пять единиц; 152 мм САУ «Акация» — 23 единицы; 122 мм САУ «Гвоздика» — 17 единиц; минометов калибром 120 и 82-мм — 10 единиц; танков — 42 единицы», — рассказал Синенков.

По его словам, разведка ВС ДНР зафиксировала увеличение подразделений ВСУ на линии соприкосновения.

«ВСУ продолжает накапливать вооружение. На Горловском направлении — пять РСЗО «Град» и три танка, на Донецком направлении — восемь танков, пять РСЗО «Ураган», две РСЗО «Град», пять 122-мм гаубиц Д-30, шесть 100-мм противотанковых пушки МТ-12 «Рапира», шесть 120-мм миномета, два БТР и 150 человек личного состава. На Мариупольском направлении зафиксировано прибытие 27 танков, трех 122-мм САУ «Гвоздика», 11-ть 122-мм буксируемых гаубиц Д-30, шести 120-мм минометов и 100 иностранных наемников из частных военных компаний», — уточнил Синенков.