Киев, 3 июня, 2016, 20:41 — ИА Регнум. Cроки получения Украиной транша МВФ не изменялись и он будет получен, заявил президент страны Петр Порошенко на пресс-конференции 3 июня, передает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

Вместе с тем, Порошенко призвал журналистов быть ответственными относительно распространения информации по МВФ — «тщательно ее проверять и опираться только на авторитетные первоисточники в освещении вопросов сотрудничества Украины с Международным валютным фондом».

Сейчас меморандум с МВФ еще обсуждается. «Несмотря на позицию некоторых безответственных политиков, которые сообщали, что Меморандум уже подписан и там стоит подпись президента», — подчеркнул Порошенко.

Напомним, что ранее лидер фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что президент Украины Пётр Порошенко и премьер-министр этой страны Владимир Гройсман подписали с МВФ секретный документ. Согласно бумаге, Украина должна отменить мораторий на продажу земли, а также поднять тарифы на электроэнергию и газ. Заявление вызвало серьезный ажиотаж в СМИ Украины.

Премьер Украины Владимир Гройсман в ответ заявил, что это заявление было сделано, чтобы дискредитировать взаимодействие Украины с фондом и поставить под угрозу экономическую стабильность страны.

Очередной транш кредита от МВФ в 1,7 млрд долларов Украина рассчитывала получить в июле этого года.