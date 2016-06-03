Пенза, 3 июня, 2016, 20:31 — ИА Регнум. В Пензенской области правоохранительные органы ликвидировали подпольный игровой клуб. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.171.2 УК РФ («Незаконные организация и (или) проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны»), сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального Следственного управления СКР.

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Отмечается, что со стороны организаторов данного заведения были предприняты определенные меры конспирации. На улице у входа в помещение отсутствовала какая-либо вывеска, хоть как-то позволявшая определить, что в доме находится игорное заведение, также участники незаконной организации игорной деятельности пропускали в зал только проверенных лиц, через своих знакомых и видеозвонок, установленный на входе.

Однако спецоперация по изобличению незаконной деятельности была успешно реализована. Клуб располагался в Пензе в одном из зданий по улице Бурденко. В ходе осмотра места происшествия — нежилого помещения на первом этаже были изъяты 15 игровых автоматов.

В настоящее время продолжаются оперативные мероприятия, направленные на закрепление доказательной базы. Допрашиваются свидетели, назначена экспертиза относительно изъятого оборудования, устанавливаются лица, подлежащие привлечению к уголовной ответственности.