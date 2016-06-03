Таиз, Йемен, 3 июня, 2016, 20:25 — ИА Регнум. 17 гражданских лиц, включая 10 женщин и одну девушку, погибли при бомбардировке оживленного рынка в городе Таиз на западе Йемена, передает Daily Mail.

Rod Waddington Таиз, Йемен

Ракеты были запущены повстанцами из племени хуситов, которые осадили город. Еще 30 человек получили ранения. Рынок в центре Таиза находится под контролем местных сил сопротивления, лояльных президенту Йемена Абд-Раббу Мансуру Хади. По данным Associated Press, ракеты также повредили автобусную остановку и разрушили несколько домов.

Город Таиз, занимаемый прежде ополченцами племени хуситов, перешел под контроль правительства в середине марта 2016 года. 10 апреля ООН объявил о режиме прекращении огня, который вступил в силу 17 апреля. Однако перемирие периодически нарушается, блокируя переговоры в Кувейте с участием представителей противоборствующих сторон.