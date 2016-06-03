Цюрих, Швейцария, 3 июня, 2016, 20:15 — ИА Регнум. Очередные подробности коррупционного скандала в Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА) стали достоянием общественности. Сегодня, 3 июня, пресс-служба ФИФА опубликовала данные о том, что за последние пять лет бывший президент ФИФА Йозеф Блаттер, бывший генеральный секретарь ФИФА Жером Вальке и занимавший в разное время должности финансового директора, и.о. генсека и заместителя генсека организации Маркус Каттнер выписали себе бонусы из средств ФИФА в размере около $80 млн.

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Юрист компании, которая ведет дела ФИФА, Билл Бурк подчеркнул, что опубликованные данные свидетельствуют о том, что три бывших главных чиновника ФИФА координировали свои действия, чтобы обогатиться.

Блаттер, Вальке и Каттнер ежегодно повышали себе зарплату, выписывали бонусы за чемпионаты мира, а также другие поощрительные выплаты. За последние пять лет из бюджета ФИФА эти трое получили в общей сложности 79 млн швейцарских франков ($80 млн).

Все эти данные будут предоставлены правоохранительным органам США и Швейцарии. Данные также будут переданы комитету по этике ФИФА.

Напомним, коррупционный скандал в ФИФА разгорелся весной прошлого года. Йозеф Блаттер, который возглавлял ФИФА с 1998 года и смог переизбраться на пятый срок, ушел в отставку через четыре дня после победы на выборах. Затем он почти год оставался исполняющим обязанности главы ФИФА.

Всего по делу о коррупции в ФИФА проходят 42 человека.