Тбилиси, 3 июня, 2016, 19:42 — ИА Регнум. Президент Грузии Георгий Маргвелашвили 3 июня встретился с находящимся в Тбилиси с визитом вице-премьером Государственного совета КНР Чжаном Гаоли. По информации пресс-службы президента Грузии, на встрече обсуждались вопросы двусторонних отношений и пути их дальнейшего углубления.

Китайский дракон

В связи с предстоящим 25-летием установления дипломатических отношений между Грузией и Китаем Георгий Маргвелашвили пригласил президента Китая посетить с визитом Тбилиси. Приглашение он передал вице-премьеру Чжану Гаоли.

На встрече также были рассмотрены вопросы, связанные с осуществлением проектов Нового Шелкового пути и значение участия в этих проектах Грузии. Стороны обсудили и проект строительства в Анаклия нового порта, другие инфраструктурные проекты.

Особенно было подчеркнуто значение переговоров о свободной торговле между Китаем и Грузией. Вице-премьер Китая заявил, что китайская сторона проявляет интерес к инвестиционному потенциалу Грузии, в частности, к капиталовложениям в сферы энергетики, туризма и сельского хозяйства. Кроме того, в Китае готовы содействовать популяризации грузинского вина, что значительно увеличит экспорт этой продукции.