Саранск, 3 июня, 2016, 19:33 — ИА Регнум. Новым главным тренером футбольного клуба «Мордовия» стал Дмитрий Черышев. Об этом сегодня, 3 июня, сообщается на официальном сайте саранской футбольной команды.

rfpl.org «Локомотив» — ФК «Мордовия»

Сообщается, что контракт с 47-летним Черышевым был подписан на ближайшие два года.

Ранее Черышев работал в испанском футбольном клубе «Севилья», который покинул по окончанию нынешнего футбольного сезона.

В разные годы Черышев был главным тренером нижегородской «Волги», а также молодежной команды санкт-петербургского «Зенита». Кроме того, он был наставником детской команды мадридского «Реала». Примечательно, что воспитанником этой команды является сын Черышева — полузащитник сборной России и испанской «Валенсии» Денис Черышев.

Стоит отметить, что «Мордовия» по итогам нынешнего футбольного сезона заняла последнее место в Российской футбольной премьер-лиге (РФПЛ) и вылетела в Футбольную национальную лигу.