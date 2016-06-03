Берлин, 3 июня, 2016, 19:28 — ИА Регнум. Правящая коалиция Германии (ХДС/ХСС и СДПГ) готова до начала летних каникул провести реформу налогов с наследства, передает Der Spiegel. Об этом договорились председатель ХСС Хорст Зеехофер, лидер СДПГ Зигмар Габриэль и министр финансов Вольфганг Шойбле (ХДС). «Мы продвинулись вперед», — говорит представитель министерства финансов. Лидеры трех партий договорились провести еще одну встречу на следующей неделе (6−12 июня).

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В декабре 2014 г. Федеральный конституционный суд объявил налог с наследства по главным пунктам несовместимым с конституцией Федеральной Республики. Согласно решению, налоговые льготы для наследства компаний противоречат основному закону. Суд предоставил исполнительной власти время до 2016 г., чтобы изменить законопроект.

До сих пор правящая коалиция не могла достичь консенсуса. Спор вызывали требования христианских-социалистов. В отличие от Шойбле и СДПГ, они стремились улучшить условия для имуществ крупных предприятий.

Ожидается, что к началу июля разногласия удасться нивелировать. «Цель — подготовить закон до летнего перерыва», — сказал пресс-секретарь казначейства. Последнее заседание Бундестага и Бундесрата запланировано на 8 июля.