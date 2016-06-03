Варшава, 3 июня, 2016, 19:30 — ИА Регнум. Польско-российская граница сегодня, 3 июня, оказалась парализованной из-за усиления контроля польской стороной. Как сообщают СМИ, таможня получила указание от Минфина об усилении контроля на границе с Россией в связи с предстоящим саммитом НАТО 8−9 июля.

Кадр видеозаписи пользователя / facebook.com Польская граница. 3 мая 2016 года

Корреспондент ИА REGNUM уточняет, что калининградцы, отправившиеся сегодня в Польшу на выходные, публикуют в соцсетях фотографии пробки на пунктах пропуска Багратионовск-Безледы и Мамоново-Гжехотки. «Наших за 15 минут прошли, а поляков больше четырёх часов, где-то 4,5. И это при жаре в 25 градусов!», — пишут пользователи.

Только в пункте пропуска Безледы стоит около 300 машин с российскими номерами.

По данным пресс-атташе Таможенной палаты в Ольштыне Рышарда Худы, которого цитирует «Калининград.Ru», «в здание детального осмотра теперь направляются на 20% машин больше, чем ранее».

Кроме того, польские таможенники в эти дни начали так называемую «итальянскую забастовку», протестуя против планов Варшавы объединить таможенную и налоговую службы в единую Национальную налоговую администрацию. Данная инициатива повлечёт значительные сокращения.

В знак протеста, масса таможенников не вышла на работу, взяв отгул или больничный.