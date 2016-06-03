Пермь, 3 июня, 2016, 18:59 — ИА Регнум. В отношение заместителя главы администрации Перми Николая Уханова завели уголовное дело за неисполнение решений суда. Об этом сообщает пермская телекомпания «Урал Информ ТВ».

Решение суда

Заявления по факту неисполнения судебных решений подала пермская правозащитница. Все материалы уже переданы в городскую прокуратуру для утверждения обвинения. Чиновнику грозит штраф и даже тюремное заключение.

Жильцы домов по адресам ул. Уральская, 77; Циолковского, 11; Индустриализации, 4; Лебедева, 10; Уральская, 82 в соответствии с законом о приватизации, не могут приватизировать свои квартиры, пока в них не будет сделан капитальный ремонт. Первое постановление суда о проведении ремонта было вынесено еще в 2013 году, однако он не сделан до сих пор.

Отметим, что в апреле 2016 года Николай Уханов отметился другим коммунальным скандалом. Чиновник был оштрафован на 30 тысяч рублей за нарушение при проведении конкурса по ремонту дома №43 по улице Беляева, который едва не разрушился из-за возникшей трещины в стене.