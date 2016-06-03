Пермь, 3 июня, 2016, 18:55 — ИА Регнум. В Перми четыре дня (с 30 мая по 2 июня) клиенты предприятия общественного питания «Okei sushi» ели зараженную пищу. Зарегистрировано 22 случая заболевания острыми кишечными инфекциями и сальмонеллезом. 18 пациентов доставлены в инфекционные стационары Перми. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе краевого Управления Роспотребнадзора.

Суши

Установлено, что пострадавшие употребляли в пищу суши, приготовленные 27 мая организацией общественного питания «Okei sushi» и заказанные с доставкой на дом по телефону, через интернет.

В ходе проведения санитарно — эпидемиологического расследования в кафе выявлены многочисленные нарушения санитарных норм и правил.

Деятельность ООО «Окей» временно приостановлена. Материалы дела по статье 6.6. КоАП РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения» направлены в Свердловский район суд Перми для принятия решения о дальнейшей приостановке деятельности.

Отметим, что сальмонеллез — широко распространенное заболевание человека и животных. Заболевание характеризуется повышением температуры тела, тошнотой, рвотой, болями в животе, многократным жидким стулом. Основным источником возбудителя являются сельскохозяйственные животные и птицы. Передача инфекции происходит преимущественно пищевым путем. Инкубационный период колеблется от 2−6 часов до 2−3 дней.

Напомним, что последним крупным массовым отравлением до вчерашнего дня (2 июня) стало прошлогоднее пищевое отравление студентов Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета (ПГГПУ).