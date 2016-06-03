Красноярск, 3 июня, 2016, 18:43 — ИА Регнум. Российский музыкант лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров был оштрафован за курение на сцене во время выступления на концерте в Красноярске. Об этом сегодня, 3 июня, сообщают местные СМИ.

Martin Abegglen Курение запрещено

Сообщается, что группа «Ленинград» выступала в Красноярске сегодня, 3 июня. Концерт проходил в спорткомплексе «Арена.Север». Зал вмещает 2,3 тыс. человек.

После концерта в отношении Шнурова был составлен административный протокол за нарушение установленного ФЗ запрета на курение табачных изделий в общественных местах. Сумма штрафа составляет от 500 до 1,5 тыс. рублей. Уточняется, что в данном случае сумму штрафа определит суд.

Напомним, в апреле этого года полиция оштрафовала Шнурова и двух других членов группы «Ленинград» за ненормативную лексику на концерте в Белгороде. Каждому был выписан штраф в 500 рублей по статье «Мелкое хулиганство».

Стоит отметить, что тексты подавляющего большинства песен группы «Ленинград» содержат ненормативную лексику. Сам Шнуров известен эпатажным поведением. Были случаи, когда он выступал на концерте голым.