Великий Новгород, 3 июня, 2016, 18:41 — ИА Регнум. «Мост практически готов. По нему уже можно ездить, но хочется, чтобы, проезжая по новому мосту, новгородцы испытывали ещё и эстетическое удовольствие», — заявил сегодня, 3 июня, губернатор Новгородской области Сергей Митин, оценив готовность третьего моста через реку Волхов к его открытию для движения автотранспорта. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы региона, губернатор остался доволен готовностью сооружения.

Ольга Ларина ИА REGNUM Уставшая туристка у пешеходного моста. Великий Новгород

«Мы построили очень красивый объект. Гордость берет за такое сооружение. Главное сейчас — закончить все необходимые работы — в первую очередь это касается благоустройства», — сказал он, отметив, что дал поручение выполнить его до 10 июля.

Со стороны микрорайона Деревяницы благоустройство прилегающей к мосту территории находится в ведении заказчика-застройщика — ГОКУ «Новгородавтодор», а также администрации Великого Новгорода.

По словам руководителя «Новгородавтодор» Сергея Назарова, для завершения работ по строительству нового моста, куда входит в том числе устройство велодорожек, необходимо заключить контракт с новой подрядной организацией, так как ранее действующий контракт с ОАО «Мостострой №6» расторгнут (он был заключён в августе 2010 года на сумму свыше 7,7 млрд рублей— ИА REGNUM). Контракт с новой подрядной организацией должен быть заключен к середине июня, конкурс уже объявлен.

«На данный момент остаются незавершенными работы по благоустройству асфальтового покрытия проезжей части моста, устройству площадок и подъездов к локальным очистным сооружениям, не завершены работы по монтажу шумозащитного остекления, устройству вертикальной планировки и благоустройству, а также устройству велодорожки», — пояснили в пресс-службе главы региона.

Мэр Великого Новгорода Юрий Бобрышев заявил сегодня, 3 июня, на пресс-конференции журналистам, что в том, что третий мост очень нужен городу — «никаких сомнений нет», потому что это позволит уже в следующем году начать ремонт Колмовского моста.

Что касается подъездов к новому мосту, Бобрышев отметил, что имеющийся проект двухуровневой развязки стоимостью 9 млрд рублей в ближайшее время реализовать вряд ли удастся. Продолжение улицы Большой Московской до третьего моста, как планировалось ранее, тоже в этом году не построят. Фирма-подрядчик (ООО «Корпорация «Евротракт») так и не приступила к работам, контракт с ней расторгнут, а сам проект строительства дороги, по словам Юрия Бобрышева, нуждается в доработке. «Не решены вопросы с газопроводом, с электросетями. А главное — проектная документация не соответствует объёмам, которые реально нужны на строительство», — сказал он, отметив, что строительство этой дороги потребует не менее 500 млн рублей, а не 350 млн рублей, которые были предусмотрены проектом. В результате расторжения муниципального контракта 115 млн рублей, предусмотренные бюджетом на эти цели, будут направлены на строительство других улиц города (новой Аркажской к строящемуся микрорайону «Аркажская слобода» (95 млн рублей) и на расширение Нехинской — 20 млн рублей). Пока же подъездом к третьему мосту на Торговой стороне Великого Новгорода будет служить улица Советской Армии.

«Поэтому сейчас мост пустим, и машины поедут по улице Советской Армии, а нашей задачей будет строить Большую Московскую», — сказал мэр, отметив, что не уверен, что её сумеют полностью построить в 2017 году, в лучшем случае — только в 2018-м.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Великом Новгороде сейчас действуют два автомобильных моста через реку Волхов — Колмовский 1978 года постройки и мост Александра Невского 1954 года постройки. Последний был капитально отремонтирован в 2012−13 годах, Колмовский также требует капитального ремонта. Новая переправа, как ожидают власти, разведёт транспортные потоки от центра Великого Новгорода и таким образом будет способствовать решению проблемы пробок.