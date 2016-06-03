Штутгарт, Германия, 3 июня, 2016, 18:30 — ИА Регнум. По оценкам Немецкой ассоциации страховщиков (GDV), из-за наводнений бюджету земли Баден-Вюртемберг нанесен ущерб в размере 450 миллионов евро, передает ABC News.

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GDV, в которой представлены 460 компаний, сообщает, что в дополнение к расходам на застрахованные дома, необходимо выделить большие финансовые средства на поврежденные транспортные средства и предприятия.

Наводнения в Баден-Вюртемберге начались 30 мая. Паводки нанесли ущерб также районам Баварии и Северного Рейна-Вестфалии.