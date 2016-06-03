Москва, 3 июня, 2016, 18:18 — ИА Регнум. Глава управления «К» Службы экономической безопасности (СЭБ) ФСБ Виктор Воронин подал в отставку. Об этом сегодня, 3 июня, сообщает РБК со ссылкой на источник.

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Сообщается, что 58-летний Воронин, который отвечал за контроль в банковской сфере, подал в отставку в начале этой недели. По данным СМИ, причиной такого решения стало уголовное дело, свидетелем по которому проходит сотрудник подразделения Воронина — начальник 7-го отдела управления «К» СЭБ ФСБ Вадим Уваров.

Обвиняемым по этому уголовному деля является бывший оперативник Главного управления по борьбе с контрабандой ФТС Павел Смолярчук. Он был задержан в декабре 2015 года по подозрению в даче взятки сотруднику таможни при оформлении грузов компаниями-импортерами в размере 2 млн рублей.

В рамках этого уголовного дела ФСБ задержала в петербургском аэропорту «Пулково» 20 тонн смартфонов.

Ранее либеральные СМИ прочили Воронина на пост главы ФСО, когда эту должность покинул Евгений Муров. Однако новым главой ФСО стал бывший глава службы безопасности президента Дмитрий Кочнев.