Тбилиси, 3 июня, 2016, 18:15 — ИА Регнум. Министр образования и науки Грузии Тамар Саникидзе уволена с занимаемой должности решением премьера Георгия Квирикашвили. Соответствующее заявление премьер сделал на специальном брифинге 3 июня.

abh-n.ru Грузинские учебники

Георгий Квирикашвили поблагодарил Тамар Саникидзе за значительную работу, выполненную на посту министра, и отметил, что в период ее руководства в сфере образования было сделано много реформаторских шагов, в том числе по обеспечению доступности образования, улучшения его качества.

Премьер подчеркнул, что Тамар Саникидзе останется в правящей команде, и пообещал, что в ближайшее время общественность узнает о ее новом важном мандате.

Георгий Квирикашвили представил и нового министра образования — Александра Джеджелава и назвал его очень опытным человеком, проработавшим в сфере управления более 20 лет и имеющим очень хорошие взгляды на дальнейшее развитие системы образования.

«Он был одним из самых успешных выпускников школы имени Комарова, затем окончил Тбилисский государственный университет, а после него — бизнес-школу ESM, известную сегодня под названием «Свободного университета». Он имеет очень большой опыт как в сфере информационных технологий и инноваций, так и в сфере образования, конкретно, в том направлении, которое полностью перекликается с направлением нашей четырехпунктовой программы. Я имею ввиду профессиональное образование, сферу подготовки кадров и другое. Сегодня он председатель совета управления академией», — заявил премьер.

По его же информации, в последний период он провел с Александром Джеджелава немало встреч и дискуссий, на основании которых счел необходимым представить его на пост министра образования.

Премьер назвал нового министра образования очень хорошим приобретением для правительственной команды и выразил надежду, что он продолжит очень важные реформы в этой сфере.