Архангельск, 3 июня, 2016, 18:11 — ИА Регнум. Архангельские спасатели обеспокоены ситуацией, связанной с ростом числа гибели людей на воде. Так, в период с 23 по 28 мая 2016 года в регионе утонули пять человек. Всего же с начала года произошло 19 происшествий на воде, погибли 20 человек. Тела 12 утонувших до сих пор не найдены, поиски продолжаются. Наиболее неблагоприятная обстановка сложилась в Архангельске, Красноборском и Холмогорском районах. Эту проблему на совещании в региональном управлении МЧС, передает корреспондент ИА REGNUM.

Николай Дмитриев-Оренбургский. Утопленник в деревне. 1868

По информации главного госинспектора области по маломерным судам Сергея Сидорова, необходимо улучшить взаимодействие контрольно-надзорных органов, ФСБ, полиции, спасателей и тем самым минимизировать происшествия на воде.

«В 2015 году зафиксировано 74 происшествия на воде, при которых погибли 72 человека. При этом с мая по август погибли 54 человека, то есть 75% от общего числа утонувших. Аналогическая ситуация может сложиться в этом году. Основные причины трагедий — непрогретая вода, купание в необорудованных для этого местах, самонадеянность и лихачество, алкогольное опьянение, а все случаи гибели детей произошли, когда они находились у воды без присмотра взрослых. За последние дни в ходе патрулирований ГИМС выявлено большое скопление людей отдыхающих и употребляющих спиртные напитки на береговой части Сев. Двины и ее притоков в Архангельске, а также на плотах древесины», — сказал Сергей Сидоров.

Он отметил, что главам муниципальных образований необходимо активизировать работу по созданию пляжей и других мест массового отдыха у воды, обеспечить за ними контроль, организовать работу муниципальных и общественных спасательных постов на пляжах и местах массового отдыха, а в тех местах, где купание запрещено — выставлять запрещающие аншлаги. Запланированы совместные рейды представителей ГИМС, полиции, прокуратуры, природоохранных структур по патрулированию популярных мест отдыха на реках.

«Наиболее действенная мера снижения количества происшествий на воде — штрафы. За купание в запрещенных местах предусмотрен штраф от 100 до 300 рублей, за купание в состоянии опьянения от 500 до 700 рублей. Также отметим, что пляж или место массового отдыха — это общественное место, а потому распивать спиртные напитки там запрещено. В связи с этим необходимо также активизировать работу правоохранительных органов», — сказал Сидоров.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Архангельской области продолжается подготовка по организации мест отдыха жителей региона у воды. От муниципальных образований области в ГИМС поступило уже более 60 заявок на проведение обследования предположительных мест для купания, из которых 14 от администрации Архангельска. Сколько будет официально открыто пляжей, пока неизвестно.