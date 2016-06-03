Архангельск, 3 июня, 2016, 18:01 — ИА Регнум. Архангельскстат подвел итоги роста цен и тарифов на товары и услуги на потребительском рынке региона. За май 2016 года цены возросли на 0,3%. По сравнению с апрелем 2016 года существенно подорожали лук репчатый — на 23,7%, капуста белокочанная свежая — на 20,7%, свекла столовая — на 15,5%, морковь — на 5,6%, груши — на 3,5%, яблоки — на 2,4%. В то же время стали дешевле огурцы свежие — на 19,8%, помидоры свежие — на 19,6%, виноград — на 5,9%, бананы — на 3,5%. Такую статистику корреспонденту ИА REGNUM привели в Архангельскстате.

Василий Поленов. Железная дорога близ станции Тарусская. 1903

По данным статистики, из других наблюдаемых продуктов питания зафиксирован рост цен на карамель — на 7,5%, консервы рыбные — на 3,3%, рыбу мороженую — на 2,3%, консервы томатные, конфеты шоколадные — на 2,1%. По сравнению с апрелем 2016 года снизились цены на яйца — на 13,1%, окорочка куриные — на 1,8%, рис — на 1,7%. Алкогольные напитки подорожали на 1%.

«Что касается непродовольственных товаров, то зарегистрировано повышение цен на инструменты и оборудование — на 2,8%, обувь домашнюю — на 2,4%, персональные компьютеры — на 2,3%, товары для физической культуры, спорта и туризма — на 2,2%, печатные издания, обувь резиновую — на 1,6%. Вместе с тем ниже уровня цен апреля 2016 года сложились цены на предметы садоводства, телерадиотовары, медикаменты, стиральные машины бытовые. В сфере услуг в наибольшей степени повысились цены на услуги железнодорожного транспорта — на 16%, санаторно-оздоровительные услуги — на 7,4%. На 1,6% подорожали услуги в сфере зарубежного туризма. Среди бытовых услуг выросли цены на ремонт телевизоров цветного изображения на 1,4%», — пояснили в Архстате.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в первом квартале 2016 года реальные доходы населения Архангельской области упали на 11%. Денежные доходы на человека в месяц составили 28 509 рублей. Это на 1,8% меньше, чем в соответствующем периоде 2015 года. При этом расходы выросли на 7,3% и составили в среднем 27 735 рублей в месяц.