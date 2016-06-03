Ялта, Крым, 3 июня, 2016, 18:00 — ИА Регнум. В Большой Ялте открыли для посещения ранее недоступные для туристов объекты — «Дача в Сосновке» (домик Сталина) и шалаш Брежнева. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в отделе информационного обеспечения администрации Ялты.

Иосиф Сталин

«Стали доступны для изучения исторические памятники, расположенные на закрытых режимных объектах, когда Крым ещё являлся частью Украины. Например, экскурсия «Дача в Сосновке» — посещение туристами домика Сталина недалеко от Александрийского дворца, а также маршрут к шалашу Брежнева и развалинам средневекового храма», — рассказал председатель ялтинской администрации Андрей Ростенко.

По его словам, в регионе идёт активная работа над актуализацией старых и созданию новых экскурсионных маршрутов. «Очень интересный экскурсионный проект — маршруты «Старой Ялты»: по улицам Гимназической и Дражинского, от «лазурной Ниццы» до «русской Ривьеры», неизвестные уголки императорской Ливадии, «Магарач. Имение Темис-Су». Они проходят по знаковым, но малоизвестным историческим местам города», — сообщил Ростенко.