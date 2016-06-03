Загреб, 3 июня, 2016, 17:59 — ИА Регнум. Премьер-министр Хорватии не собирается уходить в отставку, несмотря на кризис в его правящей правоцентристской коалиции. Однако он склоняет к этому двух депутатов своей фракции, передает Daily Mail.

euinside.eu Тихомир Орешкович

Правительство находится в руках Хорватского демократического содружества (ХДС) и его младшего партнера — партии МОСТ. От каждого из них в правительстве представлены по одному вице-премьеру. Политический кризис в стране разразился после того, как МОСТ поддержала инициативу оппозиции о замене вице-премьера от ХДС.

Разногласия подпитываются спекуляциями о том, что премьер-министр Тихомир Орешкович, являющийся беспартийным, покинет свой пост, чтобы сделать возможным проведение выборов спустя несколько месяцев после формирования состава правительства.

«Я не ухожу в отставку, и я не планировал сделать это», — заявил Орешкович. Он считает, что не следует проводить внеочередное голосование. Чтобы положить конец кризису, премьер-министр Хорватии призывает сложить с себя полномочия двух своих заместителей.