Тосно, Ленинградская область, 3 июня, 2016, 17:58 — ИА Регнум. Тосненский городской суд по требованию Ленинградского межрайонного природоохранного прокурора обязал СПбГУПП «Полигон «Красный Бор» провести ремонт поврежденных участков дамб. Об этом сегодня, 3 июня, сообщила прокуратура Ленинградской области

78.rpn.gov.ru Инспекция на полигоне «Красный бор» во время паводка

Нарушения защитных систем полигона опасных химических отходов под Петербургом были выявлены в феврале 2016 года в ходе проверки информации в СМИ о возможном подтоплении территории «Красного Бора» загрязненными талыми водами из накопителей жидких отходов.

«В ходе проверки и проведения осмотра территории полигона было зафиксировано заболачивание территории в районе расположения насосной станции. Установлены опасные отклонения фактических показателей состояния и условий эксплуатации гидротехнического сооружения от установленных критериев безопасности», — уточнили в областном надзорном ведомстве.

Исполнение решения суда о восстановлении защитных сооружений находится на контроле природоохранной прокуратуры.

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