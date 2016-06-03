Москва, 3 июня, 2016, 17:52 — ИА Регнум. Председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев заявил, что угроза киберпреступности носит транснациональный характер, а потери от хакерских атак на банки в глобальном масштабе оцениваются в $0,5 трлн. Об этом Медведев заявил сегодня, 3 июня, на совещании по вопросам кибербезопасности в банковской сфере, которое прошло на площадке Сбербанка, сообщает пресс-служба правительства.

Ivan David Gomez Arce Киберпреступность

На совещании Медведев призвал объединить усилия в противодействии киберпреступности. «Эта угроза носит транснациональный характер», — констатировал глава правительства.

Медведев отметил, что по некоторым оценкам мировые потери от киберпреступности оцениваются в 0,5 трлн. Однако, подсчитать точный ущерб крайне сложно, так как не все потери фиксируются.

Глава правительства напомнил, что число киберпреступлений в России неуклонно растет, а опыта и сил противодействия подобным преступлениям пока недостаточно.

«Бороться в одиночку с такими преступлениями практически невозможно; киберзащита — это дорогое удовольствие. Для снижения киберугроз нужны совместные усилия по борьбе с электронной преступностью», — сказал Медведев.

Медведев считает, что необходимо создать и отладить в глобальном масштабе механизм противодействия как на уровне технической оснащенности, так и на уровне формирования необходимой инфраструктуры в целом, а также законодательной базы.

Глава правительства напомнил, что некоторые шаги в этом направлении уже сделаны. В частности, активно создаются специальные центры мониторинга и реагирования на компьютерные атаки. Уже разработан проект отраслевого стандарта.