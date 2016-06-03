Смоленск, 3 июня, 2016, 17:49 — ИА Регнум. Мировой суд Ленинского района Смоленска отложил заседание по делу в отношении теперь уже бывшего депутата Смоленского городского совета Ильи Лазаренкова. Рассмотрение громкого дела о драке в здании горсовета между двумя депутатами должно было состояться 3 июня, однако разбирательство было отложено.

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Как сообщила газета «Рабочий путь», экс-депутат Илья Лазаренков сменил адвоката, и защита попросила суд отложить разбирательство, чтобы ознакомиться с материалами дела. В результате заседание было перенесено на 16 мая.

Как сообщало ИА REGNUM, инцидент, который должен стать предметом разбирательства в суде, произошел уже более года назад — 29 мая 2015 года, на сессии горсовета. Тогда конфликт разгорелся между Лазаренковым и его коллегой Владимиром Виноградовым. В результате драки у последнего диагностировали сотрясение мозга. По факту драки в июле 2015 года было возбуждено уголовное дело по статьям «Умышленное причинение легкого вреда здоровью» и «Побои».