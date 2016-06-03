Панама, 3 июня, 2016, 17:48 — ИА Регнум. Президент Панамы Хуан Карлос Варела выступит посредником в урегулировании внутриполитического конфликта в Венесуэле. Первым шагом станет встреча президента Панамы с Николасом Мадуро, которая состоится на Кубе. Хуан Карлос Варела отметил, если вы хотите быть посредником, нужно быть осторожным, чтобы самому не стать частью конфликта. Он заявил, что «мы сохраняем нашу позицию в качестве посредника, стремясь к защите прав человека и демократии», комментирует Radio Reloj.

Joka Madruga Николас Мадуро после победы на президентских выборах в Венесуэле. Апрель 2013 года

Ситуация в Венесуэле обостряется с каждым днем. Вчера в столице страны начались голодные бунты. Их участники требуют незамедлительных действий от власти по решению проблем с продовольствием. Они также настаивают на отставке Николаса Мадуро.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, членство Венесуэлы в Организации американских государств (ОАГ) может быть приостановлено. Генеральный секретарь ОАГ Луис Альмагро заявил о созыва постоянного совета государств — членов ОАГ в период с 10 по 20 июня 2016 года. По его мнению, в Венесуэле происходит деформация конституционного режима, которая подрывает демократические устои. А институциональный кризис в Венесуэле требует немедленных изменений действий со стороны исполнительной власти, отмечается в документе, принятом исполнительным органом ОАГ, комментирует El Pais.