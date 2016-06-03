Мурманск, 3 июня, 2016, 17:46 — ИА Регнум. Специальная технология для переработки оставшегося в Заполярье ядерного топлива будет разработана в 2018 году. Об этом, как передаёт корреспондент, в рамках учения на территории отделения губа Андреева Северо-Западного центра по обращению с радиоактивными отходами «СевРАО» — филиала ФГУП «РосРАО» заявил начальник отдела координации и реализации международных программ Госкорпорации «Росатом» Анатолий Григорьев.

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«Изначально нам было необходимо с Кольского полуострова вывезти 120 эшелонов ядерного топлива, — сообщил Григорьев. — На текущий момент вывезено где-то 73. Оставшееся, большая часть будет вывозиться из губы Андреева, но у нас ещё есть ядерное топливо в Гремихе от подводных лодок класса «Альфа» и ядерное топливо неперерабатываемое на «Атомфлоте», от атомных ледоколов. Для того, чтобы переработать это топливо, надо на «Маяке» создать специальные технологии. Если технологии для переработки топлива подводных лодок класса «Альфа» уже есть, то по планам «Росатома» технология для переработки топлива ледокольного будет разработана в 18-ом году. И после этого то, что было выгружено с «Лотты» мы отправим на переработку на производственное объединение «Маяк» и тем самым Мурманск сделаем безъядерной зоной».

Как сообщало ИА REGNUM, Мурманская область со времен Советского Союза лидирует по количеству объектов использования атомной энергии — это атомные подводные и надводные корабли, гражданские суда с ядерной энергетической установкой, Кольская АЭС и береговые объекты хранения отработавшего ядерного топлива и радиационных отходов.