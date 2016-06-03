Москва, 3 июня, 2016, 17:45 — ИА Регнум. Для производства, хранения и поставок винодельческой продукции из российского винограда будет установлена льготная госпошлина. Как передает корреспондент ИА REGNUM 3 июня, соответствующий законопроект рекомендовал принять Госдуме в первом чтении комитет нижней палаты парламента по бюджету и налогам.

Франсиско Гойя. Сбор винограда (фрагмент). 1768

Законопроектом устанавливается новая госпошлина для производства, хранения и поставок винодельческой продукции из российского винограда, а также для продукции, произведенной крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и индивидуальными предпринимателями. Предлагаемый размер госпошлины — 65 тыс. рублей.

Как подчеркнул автор законопроекта, зампред комитета Госдумы по экономической политике Виктор Звагельский («Единая Россия»), в настоящее время в РФ выращиванием винограда занимается около 200 специализированных и фермерских хозяйств, и данная отрасль имеет все возможности к росту и развитию.

«Только за 2015 год потребление всей винодельческой продукции в России составило 140 млн дал, как из отечественного винограда, так и из винограда, выращенного за рубежом, но данное соотношение в процентном выражении пока не в нашу пользу и составляет 25% против 75%. Законопроект даст импульс в развитии этой отрасли для малых предприятий», — отметил депутат.