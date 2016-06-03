Тамбов, 3 июня, 2016, 17:38 — ИА Регнум. В Тамбовской области открылся новый завод по производству молочной продукции, рассчитанный на переработку 15 тонн молока в сутки, сообщили ИА REGNUM в областном управлении пресс-службы и информации.

Michele M. F Молочный завод

Предприятие находится в селе Заворонежское Мичуринского района. Здесь производятся молоко, кефир, йогурт, масло сливочное, творог, сыр. Продукцию предприятия уже можно найти на прилавках магазинов города Мичуринска и Мичуринского района, но руководитель завода Артемий Бессонов планирует в перспективе поставлять свою продукцию в магазины всей Тамбовской области. По его словам, на производстве на сегодняшний день работает 25 человек. В ближайшее время рабочие места будут предоставлены еще 15 специалистам. Проектная мощность предприятия — 15 тонн молока в сутки. В планах руководства до конца года выйти на уровень 25−30 тонн молока в сутки.

Поставщиками сырья для завода являются небольшие фермерские хозяйства и личные подсобные хозяйства близлежащих районов. Как отмечают специалисты, именно на ЛПХ и маленькие фермерские хозяйства в Тамбовской области приходится большая доля (56%) производства молока в общем объеме. 44% молока в регионе производят крупные сельхозорганизации. С учетом открытия нового производства в области насчитывается 11 молокозаводов общей мощностью 441 тонна переработки молока в сутки.

«Губернатор Александр Никитин проводит политику импортозамещения, которая в первую очередь реализуется в агропромышленном комплексе региона. Открытие таких небольших производств мы считаем приоритетом развития АПК области — отмечает заместитель главы администрации области Сергей Иванов. — В этом производстве используется оборудование, которое исключает возможность добавления таких распространенных сегодня продуктов, как пальмовое масло. Кроме того, здесь нет оборудования, которое позволяло бы делать продукцию из сухого молока. Таким образом, предприятие нацелено на производство только натуральной продукции».

Вице-губернатор дал поручение оказать содействие предприятию в оформлении документов для получения налоговых льгот, которые предусмотрены законодательством Тамбовской области.