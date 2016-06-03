Киев, 3 июня, 2016, 17:37 — ИА Регнум. Сегодня, 3 июня, во время пресс-конференции президент Украины Петр Порошенко принял приглашение журналиста из Полтавской области и пообещал посетить г. Горишни Плавни (ранее Комсомольск), передает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Переименования

Напомним, что 19 мая Рада переименовала город Комсомольск Полтавской области в Горишни Плавни, что с негодованием было встречено местными жителями и властями. Власти города, например, намерены обжаловать решение о переименовании в Высшем административном суде, а мэр Комсомольска предложил вынести вопрос о переименовании города на местный референдум. В рамках декоммунизации парламент переименовал шесть городов, девять районов и 284 сел и поселков, в том числе — Днепропетровска в Днепр.

На пресс-конференции Порошенко признал право местных громад самостоятельно давать названия своим населенным пунктам.

«Я начал процесс децентрализации и уверен в том, что территориальная громада, выполняя закон о декоммунизации должна сама определить, каким должно быть название города, в котором находится громада. Сейчас, если не определилась громада, закон разрешает Раде утвердить новое название, принять это решение Верховной радой. Но я не думаю, что это оптимальный путь», — сказал Порошенко.

Вместе с тем, он отдельно попросил громады населенных пунктов Украины не давать им названия, связанные с Россией или коммунизмом.

«Я думаю, что надо проводить децентрализацию, предоставлять громаде право и ответственность за новое название. У меня просьба, чтобы она не была связана с агрессором и не была связана с коммунизмом. Дальше определяйтесь. Как президент я закончил… как гражданин, я не очень бы хотел ехать в эти Горишни Плавни. Но если пригласите — приеду», — пообещал Порошенко.

ИА REGNUM отмечает, что в украинской власти есть серьезные сторонники названия Горишни Плавни. «О существовании на Украине города с названием Комсомольск знало не так много людей за его пределами. Еще меньше догадывалось, где он находится — ведь «комсомольских» топонимов тысячи рассыпано по всей территории бывшего СССР. За последних пару дней красивый город на Днепре получило уникальное имя Горишни Плавни, которое уже стало брендом в пределах Украины, а вскоре станет узнаваемым заграницей. Руководство города сэкономило миллионы на маркетологах и сможет теперь инвестировать их в развитие общества. Удачи, Горишни Плавни!», — заявил руководитель Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович.

А на официальном сайте Порошенко даже появилась петиция с предложением перенести столицу Украины из Киева в г. Горишни Плавни.