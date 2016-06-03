Москва, 3 июня, 2016, 18:47 — ИА Регнум. В центре Москвы площадка от Исторического музея до Лобного места превратилась в книжную ярмарку. Порядка 400 российских издательств представляют свои книги в рамках фестиваля «Красная площадь», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Книжный фестиваль «Красная площадь»

Дарья Антонова ИА REGNUM Книжный фестиваль «Красная площадь»

Торжественная церемория открытия фестиваля состоялась 3 июня. Оценить фестивальные площадки приехал премьер-министр России Дмитрий Медведев.

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Дарья Антонова ИА REGNUM Дождливая погода не помешала посетителям фестиваля

В течение всего дня, с 10:00 до 23:00, работают павильоны с художественной, детской, образовательной и научно-популярной литературой. Фестиваль продлится до 6 июня.

Кроме того, в программе мероприятия организованы интерактивные представления, спектакли, лекции, мастер-классы, встречи с любимыми писателями, а также викторины и конкурсы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Книжный фестиваль «Красная площадь»

Напомним, книжный фестиваль проводится в столице во второй раз по поручению президента России Владимира Путина. Изначально фестиваль назывался «Книги России», однако Оргкомитет мероприятия под председательством советника президента России Владимира Толстого принял решение об изменении названия на Книжный фестиваль «Красная площадь».