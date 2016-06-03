Осло, 3 июня, 2016, 17:30 — ИА Регнум. Экспорт американского сланцевого газа позволит в долгосрочной перспективе повысить безопасность и диверсифицировать поставки газа в Европу. Об этом, как передает Bloomberg, заявил министр нефти и энергетики Норвегии Торд Лиен.

gazprom.ru Поставка сжиженного газа

«Очевидно, большее количество ресурсов, поставляемое на европейский рынок, изменит цену», — отметил в комментарии изданию министр. На его взгляд, в долгосрочной перспективе Европа выиграет от того, что поставки «голубого топлива» будут диверсифицированы.

Министр добавил, что говорить о том, насколько американский газ повлияет на рынок Европы, следует исходя из объемов завозимого американского газа и его конечной цены для потребителя. По данным Bloomberg, с февраля, когда США начали отправлять на экспорт сжиженный природный газ, в Европу пока пришел только один танкер с СПГ.

Напомним, Россия по-прежнему остается главным поставщиком газа в Европу (159,4 млрд кубометров в 2015-м году). На втором месте находится Норвегия. Как ранее сообщало ИА REGNUM, по итогам прошлого года впервые в истории королевства экспорт газа превысил продажи нефти за рубеж. Страна поставила на европейский рынок порядка 108 млрд кубометров газа, тогда как средняя потребность Европы составляет 380−450 млрд кубометров в год.

Отметим также, в январе-феврале Осло вел переговоры с Брюсселем с целью подтвердить заинтересованность ЕС в норвежском газе. «Европейскому союзу нужен норвежский газ. Мы обладаем значительными газовыми ресурсами, и Норвегия останется надежным поставщиком топлива в Европу в долгосрочной перспективе», — отмечал ранее министр нефти и энергетики королевства. Четкая позиция ЕС, предполагали власти королевства, позволила бы быстрее привлечь инвестиции и начать расширять необходимую для экспорта инфраструктуру.

Как подчеркивают норвежские власти, газ — то топливо, благодаря которому Европа сможет соблюдать взятые на себя климатические обязательства, достичь целей, поставленных в Парижском соглашении по климату. Между тем, самой Норвегии, которая ради сохранения климата сокращать объемы добычи углеводородов не планирует, ставка на газ позволяет амортизировать удар от обвального падения цен на нефть последних лет.

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