Симферополь, 3 июня, 2016, 17:29 — ИА Регнум. Планы по реконструкции и строительству ливнестоков в Симферополе ещё в процессе разработки, а строить новую дренажную систему в столице Крыма начнут не раньше 2018 года. Об этом сообщил глава города Геннадий Бахарев, отвечая на вопрос корреспондента ИА REGNUM об очередном «потопе», случившемся в городе 2 июня из-за дождей.

Карло Сарачени. Потоп. XVII век

«Ливнёвок, к сожалению, у нас мало, но они все работают. Вы видели, что были мощные дожди, и вода нигде не застаивалась, вся ушла. Но ливнёвок мало. Есть план, проект мы делаем в этом году, завершаем в следующем. Строительство начнём не ранее, чем в 2018 году. На ливнёвки городу нужно порядка трёх миллиардов рублей», — сказал Бахарев.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 июня в Симферополе сильный ливень длился около 20 минут, после чего многие дороги в городе превратились в полноводные реки. Годом ранее — 9 июня 2015 — дожди были такими сильными, что потоками воды на дорогах сносило припаркованные автомобили и повымывало латки в асфальте после свежего «ямочного ремонта». По словам местных властей, ливнестоки в Симферополе спроектированы «неправильно». Глава Крыма Сергей Аксёнов требовал подготовить план их реконструкции ещё летом 2015 года.

Читайте также:

Во время ливня в Симферополе потоками воды снесло припаркованные автомобили

Аксёнов извинился перед симферопольцами за «потоп»