Киев, 3 июня, 2016, 17:28 — ИА Регнум. Кредитные гарантии США создадут Украине «подушку безопасности» для проведения реформ. Об этом сегодня, 3 июня, на пресс-конференции в Киеве заявил президент Украины Петр Порошенко, передает корреспондент ИА REGNUM.

HomeSpot HQ Американская подушка

«Буквально два часа назад в помещении администрации президента, при моем участии, было подписано соглашение с США о предоставлении нашему государству кредитных гарантий на сумму 1 млрд долларов. Мы очень долго шли к этому соглашению. Были предварительные условия, они касались четких индикаторов проведения реформ. Эти реформы касались и сектора борьбы с коррупцией, и Генпрокуратуры, и других реформ, в том числе судебной ветви власти», — заявил Порошенко.

Далее президент Украины оговорился: «Этот миллиард гривен, ой, извините, этот миллиард долларов, который будет перечислен в золотовалютные резервы, даст возможность создать финансовую подушку для реформ».

Вместе с тем, премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что решение США относительно финансовой поддержки «вселяет оптимизм относительно необходимых изменений, которые нужно обеспечить в стране».

«То, что мы имеем поддержку США и относительно осуществления глубинных структурных реформ, и относительно поддержки финансовой, вселяет в нас уверенность в том, что мы идем правильным путем», — отметил Гройсман.

Напомним, что это уже третьи кредитные гарантии США Киеву. В мае 2014 года Украина привлекла 1 млрд долл. (под 1,844% годовых) под гарантии США. В мае 2015 года украинское правительство также провело выпуск евробондов на 1 млрд долл. под гарантии США с процентной ставкой 1,847% годовых.