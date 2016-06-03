Чита, 3 июня, 2016, 17:19 — ИА Регнум. Депутаты парламента Забайкалья считают, что региону необходимо сохранить кузницу кадров для своего сельского хозяйства, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого Заксобрания.

Александр Дейнека. Уборка поля серпом и комбайном. 1930

Руководство Забайкальского аграрного института обратилось за помощью к депутатам. По словам представителей вуза, кредиторская задолженность и сокращение объема субсидий на выполнение государственного задания стали причиной финансово-организационных проблем учреждения.

По словам директора Забайкальского аграрного института Анатолия Вершинина, корни проблем уходят в Иркутск, в государственный аграрный университет имени А.А. Ежевского, поскольку забайкальский вуз является его структурным подразделением. За последние четыре года в этом университете были сняты с должности два ректора. Увольнение последнего из них сопровождалось расследованием ряда финансовых махинаций, незаконного распределения земель и невыплаты зарплаты. «В таких условиях вопрос о полном финансировании читинского филиала отошел на второй план», — отметили представители вуза.

«Нужно поддержать кузницу аграрных кадров Забайкалья и сохранить её на территории нашего региона. Это особенно актуально в период оптимизации системы российского высшего образования, когда на повестке дня стоит вопрос о сокращении количества университетов и институтов», — сообщили в краевом парламенте.

Парламентарии считают, что необходимо также рассмотреть вопрос о реорганизации Забайкальского аграрного института.