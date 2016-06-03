Калуга, 3 июня, 2016, 17:19 — ИА Регнум. Заседание организационного комитета по подготовке и проведению празднования 650-летия основания Калуги под председательством вице-премьера России Дмитрия Козака состоялось сегодня, 3 июня в Калуге.

Фото пресс-службы правительства Калужской области

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве Калужской области, в рамках деятельности комитета состоялась рабочая поездка Дмитрия Козака по строящимся и реконструируемым объектам областного центра.

Вместе с руководителями области и Калуги, вице-премьер РФ Дмитрий Козак, познакомился с ходом строительства третьего моста через реку Оку, возводимого в рамках проекта строительство «Южного обхода» Калуги, рассмотрели различные варианты благоустройства сквера им. В.Н. Волкова, парка «Губернский» и «Сквера матери».

После реконструкции в сквере им. В.Н. Волкова будут открыты детские спортивные и игровые площадки. Продолжится строительство парка «Губернский». Его территория будет оформлена в соответствии с главными историческими событиями, происходившими на территории сегодняшних муниципальных образований региона.

В завершении поездки Дмитрий Козак посетил архитектурный комплекс «Гостиный двор», познакомился работой центра предоставления государственных и муниципальных услуг «Мои документы».

Как ранее сообщало ИА REGNUM автотрасса «Южный обход» соединит автомобильные дороги общего пользования федерального значения М-3 «Украина» с автодорогами «Р-132 Калуга — Тула» и «Р-92 Калуга — Перемышль — Белев — Орел». Третий мост через Оку, который входит в рамки данного проекта, позволит перераспределить транспортные потоки, идущие через областной центр. Более семи миллионов тонн грузоперевозок, формирующихся в основном из межрегиональных связей, в перспективе будут выведены за пределы Калуги.

Стоимость государственного контракта — более десяти миллиардов рублей. В настоящее время на строительстве мостового перехода ведутся работы как на сухопутной части территории, так и на водной: установлены сваи, возводятся пролеты будущего моста.