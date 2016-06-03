Ереван, 3 июня, 2016, 17:09 — ИА Регнум. МИД Армении должен предоставить парламентариям достаточные доказательства того, что предпринимаются все необходимые меры для возвращения Степанакерта за стол переговоров. Об этом сегодня на обсуждениях в комиссии по внешним связям парламента Армении заявил депутат Никол Пашинян, касаясь заявления представителя МИД России Алексея Павловского о том, что официально никто не выступал с предложением вернуть Степанакерт за стол переговоров.

parliament.am Заседание парламентской комиссии Армении по внешним связям

«Это полностью противоречит всем тем заявлениям, которые делались представителями МИД Армении в ходе открытых и закрытых обсуждений», — заявил он. В связи с этим Пашинян потребовал пригласить представителей МИД в парламент, дабы получить ответы на волнующие парламентариев вопросы. Депутат подчеркнул, что Степанакерт должен быть возвращен за стол переговоров уже сегодня, а без его участия никто не вправе обсуждать с Азербайджаном вопрос урегулирования конфликта. Он призвал членов комиссии проголосовать за приглашение представителей МИД с доказательствами в парламент.

Глава комиссии Артак Закарян также высказался за приглашение представителей МИД, а точнее министра иностранных дел в парламент. Он сообщил, что уже достигнуты договоренности об организации закрытых обсуждений с главой МИД для обсуждения не только карабахского урегулирования, но и многих других вопросов.

20 мая директор четвертого департамента стран СНГ МИД России Алексей Павловский в беседе с группой армянских журналистов, касаясь темы возращения Степанакерта в качестве стороны переговорного процесса, обратил внимание на отсутствие официального заявления Армении о необходимости присутствия Карабаха за столом переговоров. По его словам, никто официально не выдвигал подобного предложения.