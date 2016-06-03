Санкт-Петербург, 3 июня, 2016, 17:07 — ИА Регнум. За последние семь дней — с 27 мая по 2 июня — в медучреждения Ленинградской области обратились 645 пострадавших от укусов клещей пациентов, в том числе 105 детей. Всего с начала сезона от клещей в Ленобласти пострадали почти 3,5 тысячи человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областного управления Роспотребнадзора.

Andy Murray Клещ

Напомним, неделей ранее было зафиксировано 607 пострадавших, включая 121 ребенка.

Всего, по состоянию на 2 июня 2016 года, в медучреждения 47-го региона обратились 3488 человек, что на 20% больше, чем за аналогичный период 2015 года (2898 человек). В том числе к медикам обратились 798 детей, что на 6,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года (750 детей).

Наибольшее число пострадавших зарегистрировано на территориях Тихвинского района — 437, Киришского — 329, Подпорожского — 339, Всеволожского — 296, Гатчинского — 285, Бокситогорского — 286 и Волховского района — 249.

При этом в Ленобласти зарегистрировано 5 случаев заболевания клещевым вирусным энцефалитом: у трех детей (Всеволожский, Волховский и Киришский районы) и у двух взрослых (Бокситогорский и Всеволожский районы). За аналогичный период 2015 года в регионе был зарегистрирован всего один случай заболевания.

Инфекционисты провели исследования 2855 клещей, снятых с пострадавших от укусов. Возбудитель клещевого энцефалита выявлен в 111 клещах (3,9%), боррелиоза — в 500 (19,4%), эрлихиоза — в 7 клещах.

Как сообщало ИА REGNUM, в Санкт-Петербурга с жалобами на укусы клещей с начала сезона обратилось 4541 человек, из них 991 ребенок. Один человек погиб в результате заражения энцефалитом. Большинство укушенных в 2016 году пострадало на территории Ленобласти. Умерший от клещевого энцефалита мужчина получил заражение в Волховском района Ленобласти.