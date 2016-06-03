Тула, 3 июня, 2016, 16:54 — ИА Регнум. 70-летие Центрального конструкторского исследовательского бюро спортивно-охотничьего оружия отметили в Туле 3 июня. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в управлении пресс-службы правительства Тульской области. В мероприятии приняли участие первый заместитель губернатора Тульской области — председатель правительства Тульской области Юрий Андрианов, директор филиала АО «КБП» — «ЦКИБ СОО» Алексей Сорокин, сотрудники и ветераны предприятия.

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Председатель правительства региона, выступая на торжественной церемонии, подчеркнул, что «ЦКИБ» — это одно из немногих в мире предприятий, у которого есть опыт и возможности для разработки и военной, и гражданской продукции. «Оружие, которое вы здесь производите, высоко ценится ведущими стрелками-спортсменами. Оно приносит славу нашей стране на многих международных соревнованиях, — отметил Юрий Андрианов. — Уверен, нынешние поколения работников достойно продолжат славные традиции тульских оружейников».

За большие достижения в трудовой деятельность и в честь 70-летия образования ЦКИБ СОО Юрий Андрианов вручил почетные грамоты правительства Тульской области.