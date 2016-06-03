Москва, 3 июня, 2016, 16:51 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совета безопасности России. Об этом сегодня, 3 июня, сообщает пресс-служба Кремля.

Флаг Федеральной службы охраны

Сообщается, что в начале заседания глава государства представил постоянным членам Совбеза нового главу Федеральной службы охраны (ФСО) Дмитрия Кочнева.

Члены Совбеза обменялись мнениями по ряду тем, связанных с противодействием коррупции. Также затрагивались текущие вопросы, касающиеся международных и региональных проблем.

Также участники совещания обсудили подготовку к Петербургскому международному экономическому форуму (ПМЭФ). Обсуждение велось в свете предстоящих контактов с главами делегаций зарубежных стран и крупными иностранными инвесторами, которые подтвердили своё участие в ПМЭФ.

Кроме того, обсуждалась ситуация в экономике в целом.

В совещании Совбеза приняли участие: председатель правительства России Дмитрий Медведев, Спикер Совета федерации Валентина Матвиенко, спикер Государственной думы Сергей Нарышкин, Секретарь Совбеза Николай Патрушев, глава администрации президента Сергей Иванов, министр иностранных дел Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, директор ФСБ Александр Бортников, директор СВР Михаил Фрадков, заместитель секретаря Совбеза Рашид Нургалиев.