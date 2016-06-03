Доха, 3 июня, 2016, 20:34 — ИА Регнум. Сегодня, 3 июня, глава Минэнерго Катара Мухаммед бен Салех ас-Садазаявил, что остался удовлетворен заседанием ОПЕК в Вене, которое состоялось 2 июня. Об этом министр энергетики сообщил журналистам, передает ИА «Росбалт».

ИА REGNUM Катар

Мухаммед бен Салех ас-Сада подчеркнул, что во время встречи Организации стран-экспортеров нефти между участниками было «полное взаимопонимание». Глава катарского энергетического ведомства оценил заседание ОПЕК как «удачную встречу».

Как сказал ас-Сада, сегодня мировой рынок нефти стремится к полному балансу. Министр отметил, что Катар рассчитывает на всецелое перебалансирование рынка. Потому что Дохе необходимо, чтобы инвестиции начали вновь поступать в нефтяную промышленность.

«Чтобы мы могли поддерживать добычу и удовлетворять (спрос — прим. ред.) рынка в средней и долгосрочной перспективе», — объяснил глава Минэнерго.

Напомним, что в четверг, 2 июня, в столице Австрии — Вене — состоялось 169 по счету заседание Организации стран-экспортеров нефти. Планировалось, что на этой встрече стороны смогу договориться о заморозке объемов добычи «черного золота». Однако прийти к соглашению по этому вопросу странам вновь не удалось из-за неопределенности по добыче.

На заседании был избран новый генеральный секретарь ОПЕК. Им стал представитель Нигерии Мухаммед Баркиндо. Отметим, что его с самого начала считали самым вероятным кандидатом на место нового генерального секретаря картеля. Так, Баркиндо заменил на этом посту Абдалла Салем аль-Бадри. Организации удалось принять решение о том, что Габон вновь становится членом ОПЕК с 1 июля этого года.

Однако по главному вопросу, обсуждение которого ожидали в Вене, не состоялось. Стороны так и не смогли договориться ни о сокращении добычи нефти, но и сохранении на прежнем уровне. И хотя эта встреча в Вене не сопровождалась ожиданиями и надеждами, как это было в середине апреля в Дохе. Но все же от встречи картеля в Вене ожидали хотя бы какого-то продолжения развития событий на тему заморозки. Однако все вышло совсем иначе. И после, по сути, безрезультатной встречи членов картеля в Вене доверие к ОПЕК как авторитетной организации, имеющий возможность повлиять на мировой нефтяной рынок пропало.

На эту встречу в Австрии, посчитав ее лишь очередным формальным заседанием, не отправился даже министр энергетики РФ Александр Новак. За несколько дней до переговоров он открыто заявил журналистам, что этого мероприятия даже нет в его графике. То есть, очевидно, что ощущение того, что ОПЕК ничего больше не решит сложилось у многих еще до того, как переговоры провалились, и картель только в очередной раз подтвердил этот факт.

Так, например, в комментарии для ИА REGNUM ведущий аналитик Фонда национальной энергобезопасности (ФНЭБ), преподаватель Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшковзаявил, что ОПЕК превратился в «клуб по интересам» и сама организация уже ничего не решает. По словам аналитика, и сам вопрос заморозке объемов добычи нефти на определенном уровне теперь, скорее, в прошлом, нежели в настоящем. Так как нефтяники, видя, что цены на «черное золото» стали восстанавливаться, посчитали, что этого будет достаточно.

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