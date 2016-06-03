Симферополь, 3 июня, 2016, 16:47 — ИА Регнум. Крымские власти рапортуют об успехах в решении транспортных проблем аэропорта Симферополь и увеличении парковочных мест, а крымчане поражены новыми тарифами на парковку на территории аэровокзального комплекса, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Jeffrey Smith Дорогая парковка

Пользователи крымского сегмента Facebook с возмущением пишут о новых, «грабительских» тарифах за парковку в аэропорту. «А кто-нибудь знает, по какому тарифу рассчитывают стоимость стоянки в Международном аэропорту Симферополь? Может полчаса пребывания стоить 200 рублей? Откуда такие цены?! Самое противное, что эти тарифы нигде не прописаны. И когда водитель выезжает со стоянки, его ждет сюрприз», — пишет пользователь Ilona Tunanina.

Информационная табличка о расценках на парковке на въезде в аэропорт всё-таки присутствует. На ней говорится, что один час для легкового транспорта стоит 200 рублей, а для автобусов и грузового транспорта — 400. Первые 15 минут — бесплатно, а вот за 20 минут уже придётся заплатить как за час. Парковочное место на сутки стоит 2300 рублей.

К слову, средняя стоимость парковочного места на симферопольских охраняемых автостоянках и в кооперативах составляет 2000 рублей в месяц.

Пост «о грустном» написал на своей странице в Facebook гендиректор туроператора «СНП-Крым» Иван Коваленко. По его словам, туристическим автобусам приходится ждать иногда задерживающиеся (не по вине автобусов) самолёты по несколько часов, а для туроператора это многотысячные убытки каждый день.

«Чтобы встретить группу, нужно иногда потратить 2−3 часа. А автобусов два-три в день. И так может быть каждый день, вот и посчитайте кругленькую сумму, которую туроператор должен отдать аэропорту… Я согласен, что стоянка должна быть платной. Но! С какого такого она самая дорогая по России именно в Крыму, который и так сейчас борется за своё туристическое лицо???», — негодует Коваленко.

Для примера он опубликовал расценки на стоянку автобуса в других российских аэропортах:

Домодедово, Москва — 150 рублей в час;

Шереметьево, Москва — 200 рублей за первый час, 100 рублей в час далее;

Сочи, Геленджик, Краснодар — 200 рублей в час.

Глава Симферополя Геннадий Бахарев, отвечая на вопрос о парковке в аэропорту корреспонденту ИА REGNUM, сообщил, что о проблеме знает, но повлиять на тарифную политику частного юрлица, коим является аэропорт «Симферополь», не может.

«Не вы первые обращаетесь. Ещё раз переговорю с руководством (аэропорта — прим. ИА REGNUM). Я думаю, обращусь к Сергею Валерьевичу (Аксёнову, главе Крыма — прим. ИА REGNUM), доведу до него этот вопрос, обозначу, если он не знает. Постараемся что-то сделать. Но всё, что делается там, делается за счёт средств самого аэропорта», — сказал Бахарев.

Тем временем, глава республики Сергей Аксёнов на своей странице в Facebook отрапортовал, что в рамках визита в международный аэропорт «Симферополь» «осмотрел привокзальную площадь» и «проверил ход ведения строительных работ по развитию аэропортового комплекса».

«Уже видна проделанная работа на привокзальной площади аэропорта. Как отметил Генеральный директор аэропорта Евгений Васильевич Плаксин, число двухполосных дорог перед терминалами увеличено с одной до трех, появилось три новых разворотных кольца — все это позволило разделить потоки транспорта. Количество въездов на площадь увеличилось с одного до четырех, впоследствии они будут оборудованы паркоматами. На территории созданы новые контактные сети, а с первого июня полностью восстановлено движение троллейбусов в аэропорт. Увеличена площадь парковок: общее количество парковочных мест составило 539, из них 29 — для инвалидов, 10 — для микроавтобусов, 8 — для больших автобусов. В аэропорту открыли дополнительный зал прилета и добавили шесть стоек регистрации. Установлены все необходимые дорожные знаки. К встрече туристов аэропорт полностью готов!» — написал Аксёнов.

О новых тарифах на парковку он не обмолвился ни словом.

До начала реконструкции привокзальной площади аэропорта стоимость парковочного места составляла 100 рублей в час. Парковка всегда была переполнена, мест не хватало.